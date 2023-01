Vader vuurwerkslachtoffer (14) uit Hengelo vol berouw; ‘ik had daar moeten liggen…’

Het zijn vaak vaders en zonen, die vuurwerk afsteken. Pa betaalt, zoon knalt. Tubantia interviewt een vader die een illegale bom kocht die zijn loon voor het leven beschadigde.

Eigenlijk had de vader de shell zelf willen aansteken. „Ik had daar moeten liggen”, zegt hij over zijn zoon die nu zwaargewond in het ziekenhuis ligt. „Maar mijn zoon wilde het graag doen. Ik heb hem nog gezegd hoe hij het moest aanpakken.” Maar onmiddellijk na het aansteken van de lont ontplofte het zware vuurwerk.

De jongen raakte door de klap zwaargewond. Naast het feit dat hij bij de explosie een oog kwijtraakte is ook zijn neus gebroken. Verder heeft hij bij de klap een schedelbasisfractuur opgelopen. Ook het ooglid van het andere oog is bij de klap beschadigd geraakt.