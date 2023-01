Beter wintersportweer op komst in Alpen

Er is beter wintersportweer op komst in de Alpen, meldt Weeronline. De sneeuwkwaliteit in de Alpen is momenteel allesbehalve optimaal, maar de weerkaarten tonen een kleine verbetering voor de wintersportgebieden. De temperaturen dalen gedurende het weekend iets en vanaf zondag trekken er dagelijks neerslagzones over de Alpen. Woensdag is het grotendeels droog in de Alpen en het is nog altijd te zacht voor de tijd van het jaar. In veel dalen stijgt het kwik tot bijna 10 graden. Donderdag trekt een neerslagzone over de Alpen. Heel actief is deze niet en vooral de noordkant van de Zwitserse en de Oostenrijkse Alpen kunnen wat neerslag verwachten. Dat zal op de meeste plekken niet meer dan vijf centimeter sneeuw opleveren. In het weekend dalen de temperaturen. Het weekend begint nog droog maar het wordt vanaf zondag wisselvalliger. "Met een dalende sneeuwvalgrens die na het weekend tussen de 1000 en 1400 meter hoogte ligt kunnen meerdere plaatsen aardig wat verse sneeuw gaan verwachten", stelt het weerbureau. Sneeuw tot in de lagere delen zit er dan waarschijnlijk nog niet in, maar met de lagere temperaturen worden pistes wel weer beter te prepareren.