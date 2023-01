Dit Twentse restaurant sluit wekenlang vanwege de torenhoge energieprijzen

Restaurant Fox in Denekamp van eigenaar Mark Fox blijft de hele maand januari gesloten. De enorme energierekening weegt niet op tegen de inkomsten. Mogelijk gaat hij pas in april weer volledig open, wanneer het warmer wordt en het bruiloftsseizoen weer begint.

De lampen en de kachel blijven uit. Sowieso is de eerste maand van het jaar ook vaak de rustigste, zegt Fox tegen het AD. “Wij doen niet aan carnaval en liggen met ons bedrijf in het buitengebied. De energiekosten liggen bij ons momenteel tussen de 12.000 en 15.000 euro per maand. Met die prijzen heeft het geen zin open te gaan. Ik moet dan 1000 vierkante meter verwarmen.”

De restauranthouder trok in juli als regionale voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland al aan de bel. “Toen gaven we al aan: dit gaat de verkeerde kant op. Ondernemers zijn nog aan het herstellen van de coronacrisis en krijgen nu een energiecrisis op hun dak. En het komt de overheid nog goed uit ook, want op deze manier wordt energie bespaard. Dat is wat ze willen.”

Hij weet wel wat er moet veranderen: “We betalen op dit moment 69 procent energiebelasting. De overheid is bezig met een Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK-regeling), maar die komt pas in april. En niemand weet vooralsnog hoe deze regeling in elkaar steekt. Daar kunnen we toch niet op ondernemen? Ze hebben in Den Haag helemaal niet door wat ze op dit moment veroorzaken. Als ze zo doorgaan, is het voor veel ondernemers aan het einde van dit jaar klaar. Dan gaan ze kopje onder.”