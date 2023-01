Halsema: hopelijk laatste keer noodverordening Schiphol

- Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, hoopt dat het de laatste keer is geweest dat het kabinet een noodverordening vanwege coronamaatregelen moet instellen. Dat zei ze in het interviewprogramma Buitenhof naar aanleiding van de corona-testplicht voor mensen die vanuit China op Schiphol aankomen.

Ze kan en wil "de urgentie en nood die erachter de noodverordening schuilgaat niet beoordelen". Het handhaven van de noodverordening betekent "dat je in moeilijke tijden als burgemeester tegenover je eigen bevolking komt te staan", aldus Halsema. Halsema hoopt dat de coronabestrijding niet langer "op basis van noodverordeningen en repressie wordt gevoerd, maar dat er langetermijnperspectief komt". Tot de noodverordening, die maandag ingaat, is afgelopen vrijdag besloten. Mensen die vanuit China naar Nederland komen, moeten een negatief testbewijs op corona kunnen tonen. Omdat er geen wet bestaat om deze verplichting te rechtvaardigen moet het kabinet dit regelen via een noodverordening.