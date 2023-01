Schuttertje (6) op Amerikaanse school gebruikte wapen van moeder

De 6-jarige jongen die vrijdag in de Amerikaanse staat Virginia zijn lerares neerschoot, gebruikte het vuurwapen van zijn moeder. Het gaat volgens de politie om een legaal verkregen wapen. Hoe het kind bij het wapen kon komen, is niet duidelijk. Het is ook nog niet bekend of de ouders worden vervolgd voor het onveilig opbergen van het wapen. De politie zegt dat het te vroeg is om daar uitspraken over te doen. Het onderzoek loopt nog. De jongen wordt sinds het schietincident vastgehouden in een medische faciliteit. Het kind had het handwapen thuis in zijn rugzak gestopt en haalde het vrijdagmiddag in de les tevoorschijn. Hij schoot één keer. De kogel ging door een hand van zijn lerares, die een verdedigende pose aannam, en belandde vervolgens in haar borst. Het kind werd door een toegesnelde schoolmedewerker in bedwang gehouden terwijl de lerares naar schatting zestien tot twintig leerlingen in veiligheid bracht. De lerares raakte ernstig gewond, haar toestand is nu stabiel. De lokale politiechef noemt de 25-jarige vrouw een "held". "Ze zorgde ervoor dat alle kinderen het klaslokaal verlieten en was de laatste die wegging", zo heeft hij bekendgemaakt. In de VS komen schietpartijen op scholen vaker voor, maar het komt zelden voor dat de schutter zo jong is. Het is voor het eerst sinds 1970 dat een kind van 6 jaar of jonger op school een vuurwapen gebruikte.