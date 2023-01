Eerste helft meteorologische winter was zeer zacht en nat

De meteorologische winter, die 1 december van start ging, verloopt tot nu toe zeer zacht en kletsnat. Dat meldt Weer.nl, nu die meteorologische winter zaterdag op de helft zit. De gemiddelde temperatuur is in De Bilt op 5,5 graden uitgekomen, tegen 4,0 graden normaal. Met landelijk gemiddeld ongeveer 165 mm neerslag tegen 119 normaal was het erg nat. De zon scheen precies de normale hoeveelheid van 88 uren. Het winterklimaat in Nederland verandert snel: het wordt minder somber, maar ook een stuk natter en veel zachter, stelt Weer.nl. Een winter als deze was in de vorige eeuw heel uitzonderlijk. Weer een vorstperiode Door de opwarming van de aarde is de gemiddelde temperatuur in de afgelopen decennia omhoog gegaan. Tussen 1991 en 2020 bedroeg de temperatuur van 1 december tot en met 14 januari gemiddeld 4,0 graden. Tien jaar eerder (1981 - 2010) was dat nog 3,5 graden en 50 jaar geleden maar 2,4 graden, becijfert Weer.nl. Wel bracht deze winter voor het eerst sinds 2011 weer een vorstperiode in de eerste helft. Tot en met 18 december was het te koud voor de tijd van het jaar. Het koudst was het in de vroege ochtend van 14 december, toen in Eelde op normale waarnemingshoogte -10,6 graden en op de vliegbasis Twenthe bij Enschede -10,5 graden werd gemeten. De jaarwisseling verliep dan weer nog nooit zo warm, met 15,5 graden in De Bilt en 16,6 graden in Ell.