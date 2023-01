Vliegtuig met 72 inzittenden neergestort in Nepal

Een lijnvliegtuig van Yeti Airlines met 68 passagiers en vier medewerkers aan boord is zondag neergestort in de Nepalese stad Pokhara. Het is niet bekend of mensen de crash hebben overleefd.

Het toestel was onderweg van hoofdstad Kathmandu naar Pokhara. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe een vliegtuig een draai maakt en ondersteboven vliegt, voordat het uit beeld raakt en er een harde knal te horen is. Het zou gaan om dit toestel van Yeti Airlines, maar dat is niet bevestigd. Ook is op foto's te zien dat er flinke rookpluimen zijn.

Reddingswerkers zijn volgens lokale media al bij het toestel, waar ook veel omwonenden zich hebben verzameld.