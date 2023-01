Nieuwe CU-leider Bikker laakt ‘ik-gerichte’ politiek in open brief

"Ik-gerichte keuzes" gericht op de korte termijn en grenzeloze groei, zijn de "leugens van onze tijd". Dat schrijft de nieuwe leider van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, in een brief aan Nederlanders. In die brief zegt Bikker als aanvoerder van de kleine christelijke partij beslissingen te willen nemen die "ruimte geven". Bikker is sinds 2021 Tweede Kamerlid, en wordt dinsdag gekozen als nieuwe voorzitter van de ChristenUnie-fractie en politiek leider van die partij. Ze volgt Gert-Jan Segers op, die vorige week onverwacht zijn vertrek uit de landelijke politiek bekendmaakte. Bikker heeft het in haar brief meermaals over de keukentafel, waar de gevolgen van politieke keuzes merkbaar zijn. Gevolgen van individualistische politiek, waar meer partijen zich de laatste tijd tegen verzetten, zijn volgens haar erg schadelijk. "Meer mensen zonder huis. Meer jongeren met schulden. Gokken en drugs zijn bijna normaal. Versteende wijken worden heter, onze sloten zijn vies. Groningen trilt en Limburg overstroomt." Het moet anders, vindt Bikker. Zij wil zich richten op "samen leven in plaats van alleen. Genoeg in plaats van meer, meer, meer. Een bloeiende buurt, bloeiende natuur". De politica vraagt ChristenUnie-leden en andere Nederlanders mee te denken over haar visie.