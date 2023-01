Nieuw-Zeelandse premier Ardern stapt volgende maand op

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft aangekondigd dat ze per 7 februari haar functie neerlegt. Ardern deed haar verrassende aankondiging donderdag tijdens haar eerste persconferentie van 2023, die op televisie werd uitgezonden. "Ik weet wat deze baan vereist en ik weet dat ik niet langer genoeg in de tank heb. Zo simpel is het", zei ze. "We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd te stoppen. En voor mij is het nu tijd." Zaterdag komt Arderns Labour-partij bijeen om een nieuwe leider te kiezen, die dan op 7 februari het premierschap kan overnemen. Ardern kondigde ook aan dat de parlementsverkiezingen dit jaar op 14 oktober zullen plaatsvinden. Ardern werd in 2017 op 37-jarige leeftijd tot premier van Nieuw-Zeeland gekozen. Ze is een van 's werelds jongste vrouwelijke regeringsleiders en pas de tweede regeringsleider die moeder werd terwijl ze nog in functie was.