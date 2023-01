De twee slachtoffers van de dodelijke schietpartij bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter, meldt de politie. Een van de vrouwen overleed door de schietpartij, de ander is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is sprake van één dader, die er met een auto vandoor is gegaan. "De aanleiding is mogelijk een conflict in de relationele sfeer", aldus de politie.