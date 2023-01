Iraanse demonstranten bewust in gezicht geschoten: ‘Ik mis mijn mooie ogen’

Op social media tonen diverse Iraanse vrouwen hun gehavende gezicht: voor één oog zit een lapje of het is gesloten. Veiligheidstroepen schoten tijdens demonstraties expres in hun gezicht om hen te verminken.

Met rubberkogels, traangas of paintballkogels zijn hun ogen blijvend beschadigd. Zo schreef de 22-jarige rechtenstudent Ghazal Ranjkesh op Instagram: "Het laatste beeld dat mijn rechteroog heeft gezien: de lach van de man die op me schoot." Na een operatie van drie uur bleek ze blind aan één oog.

Na haar dappere getuigenis volgden er meer. Zo schreef Elahe Tavakolian, die haar rechteroog verloor: "Dank u, mijnheer, voor het nemen van het licht uit mijn oog, waardoor de ogen van veel mensen opengingen." Weer iemand anders schreef hoe ze altijd complimenten kreeg over haar ogen. "Ze vertelden me dat ik zulke mooie ogen had. Ik mis mijn mooie ogen."

Volgens mensenrechtenactivist Bijan Moshaver zijn er honderden demonstranten met ernstige oogschade. "Alleen al in de drie grootste ziekenhuizen van Teheran zouden meer dan vijfhonderd patiënten met zwaar oogletsel zijn opgenomen", vertelt hij aan de Volkskrant. "Vaak met piepkleine metalen of rubberen fragmenten die zich in hun hoofd hebben vastgezet."

Auch die 31jährige Raheleh Amiri hat ein Auge verloren durch den Schuss eines Regimeschergen direkt ins Gesicht. #IranRevolution #IRGCterrorists pic.twitter.com/lvAFxcVf8e — Shoura Hashemi (@ShouraHashemi) January 11, 2023

#IranRevolution : Last month, Niloufar Aghaei, a midwife, was shot in the eye by security forces during a protest.

Today she returned to work and shared a story of her first day in Instagram.#نیلوفر_آقایی#مهسا_امینی pic.twitter.com/XUc16iz3hG — Seer Media (@Seer_media) November 26, 2022