De Doomsday-klok bestaat al sinds 1947, maar staat al een tijdje stil

De Doomsday-klok staat bijna op 12 uur: het einde der tijden nadert, menen de bedenkers. Vanmiddag wordt de nieuwe tijd bekendgemaakt.

In 1947 bedacht een groep wetenschappers de Doomsday-klok, die wereldleiders moet vertellen hoe dicht de mensheid bij zelfdestructie is. In de Koude Oorlog ging de klok van 7 naar 2 voor 12 uit angst voor De Bom. Maar die viel niet en dus kon de klok weer wat teruggezet worden.

"In 1991, aan het einde van de Koude Oorlog, ondertekenden de VS en de Sovjet-Unie het START-verdrag, het eerste verdrag over stevige bezuinigingen op hun offensieve kernwapens", vertelt John Pope van het Bulletin of the Atomic Scientists, de organisatie die de klok zet, aan RTL Nieuws. "De klok werd teruggezet op zeventien minuten voor twaalf, het verst van middernacht ooit."

Maar met de komst van nieuwe kernmachten én nieuwe dreiging uit de VS en Rusland kroop de klok weer richting middernacht. Nieuwe problemen, zoals de klimaatcrisis, maar ook nepnieuws en kunstmatige intelligentie die tot zelf opererende wapens kan leiden, behoren tegenwoordig tot de dreigingen, waardoor de klok vooruit wordt gezet.

Het is daardoor nog nooit zo laat geweest: nog 100 seconden en het is 12 uur. In januari 2020 is de klok op dat tijdstip gezet. Of het nu - door de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld - nog later wordt, zullen we vanmiddag horen.

Stel dat het echt 12 uur wordt, wat dan? "We verwachten niet dat het ooit zover komt dat we de klok op middernacht kunnen zetten. Want als het eenmaal zover is, zijn we niet in staat om dat te doen. Dan hebben we de middelen niet meer om te reageren", klinkt het angstaanjagend.