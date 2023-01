Treinverkeer Gare de l’Est in Parijs plat na brandstichting

Het treinverkeer op het belangrijke Parijse station Gare de l'Est ligt de hele dag grotendeels stil na een "kwaadwillige daad". Spoorbedrijf SNCF liet weten dat iemand opzettelijk brand heeft gesticht in een seinhuis waardoor elektriciteitskabels zijn beschadigd. Het station in de Franse hoofdstad is het voornaamste vertrekpunt voor mensen die naar Duitsland willen. Reizigers krijgen het advies hun reis uit te stellen. De brandstichting gebeurde rond 03.00 uur. Transportminister Clément Beaune betreurt de overlast en pleit voor strenge straffen voor de dader(s). Monteurs zijn bezig de schade te herstellen. Volgens cijfers uit 2019 gebruiken jaarlijks zo'n 41 miljoen reizigers Gare de l'Est, waar treinen vertrekken naar het oosten van Frankrijk en internationale bestemmingen als Duitsland en Luxemburg.