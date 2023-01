China: 7 miljoen infecties per dag tijdens piek corona-uitbraak

In China raakten tijdens de piek van de huidige corona-uitbraak rond 22 december dagelijks meer dan 7 miljoen mensen besmet, meldt het Chinese centrum voor ziektebestrijding en -preventie. De meeste doden vielen volgens de officiële cijfers op 4 januari, toen meer dan 4000 sterfgevallen werden genoteerd. De cijfers volgen nadat een prominente wetenschapper van de regering afgelopen weekend verklaarde dat zo'n 80 procent van de Chinese bevolking besmet was geraakt. Het land telt 1,4 miljard inwoners. Volgens de regering stierven van halverwege december tot halverwege januari bijna 60.000 mensen met covid-19 in ziekenhuizen. China nam in december afscheid van zijn zerocovidbeleid, waarna mensen massaal covid-19 kregen. Onder meer ziekenhuizen en crematoria raakten overbelast. De Nationale Gezondheidscommissie zei vorige week dat China voorbij de piek is van coronapatiënten in koortsklinieken en de eerste hulp van ziekenhuizen. Ook zou het aantal coronapatiënten in kritieke toestand zijn afgenomen. De Chinese autoriteiten werden deze en vorige maand internationaal bekritiseerd omdat ze nauwelijks tot geen informatie deelden over het aantal coronabesmettingen en -sterfgevallen in het land. Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vroeg Beijing om meer details over de coronasituatie.