Trump mag weer op Facebook en Instagram

De socialemediaplatforms Facebook en Instagram maken een einde aan de schorsing van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, meldt moederbedrijf Meta. Trumps accounts, die Meta na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 opschortte, worden "in de komende weken" gereactiveerd. Trump verloor toegang tot zijn accounts vanwege opruiende berichten die tot de bestorming zouden hebben geleid en daarom een "ernstige schending van onze regels" vormden, aldus Meta. Nick Clegg, president van Global Affairs bij Meta, liet weten dat de in ere herstelde accounts "vangrails" krijgen om "herhaalde overtredingen te voorkomen". Dat betekent in essentie dat door Trump geplaatste berichten worden verwijderd als die opnieuw de regels van Meta schenden. Afhankelijk van de "ernst van de overtreding" zal Trump een maand tot twee jaar kunnen worden geschorst, aldus Clegg op de website van het bedrijf. De presidentiële campagne van Trump, die kandidaat is voor de Republikeinse presidentsnominatie voor de volgende verkiezingen in 2024, diende eerder deze maand bij Meta een petitie in om Trump weer op Facebook en Instagram toe te laten. "Wij zijn van mening dat het verbod op het account van president Trump op Facebook het publieke discours dramatisch heeft verstoord en belemmerd", schreef de Trump-campagne in de brief. De accounts werden geschorst nadat Trump op 6 januari 2021 warme woorden had geschreven voor de relschoppers die het Capitool hadden bestormd. Zo schreef hij op Facebook: "Dit zijn de dingen die gebeuren wanneer grote patriotten, die al langer oneerlijk zijn behandeld, op achterbakse wijze een heilige, verpletterende verkiezingsoverwinning wordt onthouden. Ga in vrede en met liefde naar huis. Onthoud deze dag voor altijd!" De retoriek van Trump rond 6 januari leverde hem ook een permanente ban van zijn Twitter-account op. Dat account werd op 19 november hersteld door de nieuwe eigenaar van het platform, Elon Musk. Trump heeft sindsdien nog niet getweet. De oud-president is momenteel alleen op sociale media actief via het door hemzelf opgerichte platform Truth Social. Het was dan ook op Truth Social dat Trump reageerde op de beëindiging van zijn schorsing. "FACEBOOK, dat miljarden dollars aan waarde heeft verloren sinds het 'deplatformeren' van jullie favoriete president, ik, heeft zojuist aangekondigd dat ze mijn account herstellen", schreef hij. "Zoiets mag nooit meer gebeuren met een zittende president, of iemand anders die geen vergelding verdient!"