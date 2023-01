Nederlandse ‘urenlang verkracht’ in Egyptisch ziekenhuis: ‘Beide mannen bonden een hand vast’

Een Nederlandse vrouw was op vakantie in de bekende Egyptische badplaats Hurghada. Ze moest daar in het Nile Hospital een eenvoudige behandeling ondergaan. Terwijl ze verdoofd was, zou ze urenlang zijn verkracht.

De Utrechtse vertelt aan De Telegraaf: "Op het moment dat ik wat bijkwam, stond er een man naast mijn bed die me betastte. Ik dacht dat hij een verpleger was.” Het bleek om een schoonmaker te gaan. "Hij diende me opnieuw een narcosemiddel toe, via het infuus dat ik had. Een tweede persoon was erbij gekomen. Beide mannen bonden een hand vast.”

"Ik moet uren verkracht zijn, het is de hele nacht doorgegaan", vervolgt ze. "Steeds als ik een beetje bijkwam, zei hij I love you tegen me. Ik kon niets doen. Andere patiënten in de kamer hebben volgens mij niets gemerkt, omdat het gordijn om mijn bed was dichtgedaan.”

Bekentenis

De volgende ochtend deed ze haar verhaal bij een verpleegkundige en vroeg ze om fysiek onderzoek en camerabeelden. Het ziekenhuis wilde haar vooral zo snel mogelijk weg hebben. De politie, waar ze direct aangifte ging doen, kwam wel snel in actie.

"De man werd gearresteerd en heeft al snel bekend. Hij beweerde dat alles met wederzijdse toestemming was gebeurd. Volgens de wet in Egypte mocht hij als man helemaal niet op die afdeling komen. Ik ben echt te spreken hoe de lokale autoriteiten dit hebben opgepakt, net als de ambassade overigens. Ik verwijt het land of de bevolking niets. Ik heb met een monster te maken gehad, die heb je helaas overal.”

De Egyptische advocaat van de Utrechtse bevestigt haar verhaal. "De verkrachtingszaak wordt onderzocht door het Egyptische openbaar ministerie. De dader heeft inderdaad een bekentenis afgelegd.”