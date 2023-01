OM: blokkade A12 is strafbaar en geen inperking demonstratierecht

Het blokkeren van de snelweg voor een demonstratie is een strafbaar feit, benadrukt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Daarom is er volgens hem "geen sprake van" dat het OM het demonstratierecht inperkt met de aanhoudingen van klimaatactivisten die opriepen zaterdag een klimaatbetoging op de A12 bij te wonen. In totaal zijn zeven klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) opgepakt voor opruiing, omdat ze zelf naar de demonstratie wilden gaan en omdat ze andere mensen vroegen dat ook te doen. Volgens de advocaat van de activisten zijn de aanhoudingen buitenproportioneel. XR en diverse maatschappelijke organisaties noemen het onterecht en vinden dat het demonstratierecht op deze manier in het geding is. Het OM is het daar niet mee eens. "Het gaat ons om de veiligheid", zegt de woordvoerder. "Extinction Rebellion probeert het te framen alsof wij ingaan tegen het demonstratierecht, maar daar is geen sprake van." Het OM zegt dat het blokkeren van de snelweg "gevaarlijk en ontwrichtend" is. Eerder deze maand veroordeelde de rechtbank in Den Haag nog vier klimaatactivisten tot werkstraffen omdat ze in 2021 de snelweg wilden blokkeren. Intimidatie Negen maatschappelijke organisaties vinden de aanhoudingen "een poging om het maatschappelijk debat over vreedzaam actievoeren negatief te beïnvloeden en te criminaliseren". Directeur van Oxfam Novib Michiel Servaes zegt in een verklaring: "Deze intimidatie keuren wij af en vinden wij onacceptabel." Ook onder anderen directeur Andy Palmen van Greenpeace zegt na de aanhoudingen dat hij zaterdag naar de demonstratie zal gaan. Of het OM ook actie wil ondernemen tegen deze maatschappelijke organisaties is nog niet duidelijk. Actiegroep Extinction Rebellion wil aankomende zaterdag de A12 bij Den Haag blokkeren om "een einde aan fossiele subsidies" te eisen. Het stuk snelweg bevindt zich ter hoogte van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer.