Jongeren twijfelen aan Holocaust? Onderzoek rammelt aan alle kanten

Het was 'schokkend' nieuws gisteren: bijna een kwart van de jongeren zou de ernst van de Holocaust in twijfel trekken. Nu klinkt er veel kritiek op de kwaliteit van het onderzoek.

Hoogleraar statistiek Casper Albers legde in de Volkskrant uit waarom de studie rammelt. Het Amerikaanse marketingbureau Schoen Cooperman Research (SCR) belde 2000 Nederlanders op. Dat waren allemaal 18-plussers en 60 procent was zelfs 40 jaar of ouder, geen jongeren dus. Een op de drie was student. Daarnaast werden er percentages bij elkaar opgeteld. "Juist zo’n belangrijk onderwerp verdient goed onderzoek. Dit rapport rammelt aan alle kanten”, aldus Albers, die nog stelt dat iemand niet direct een Holocaustontkenner is als hij de exacte cijfers niet paraat heeft.

Volkskrant-columnist Bert Wagendorp schreef over de studie: "Het onderzoek bracht ons geen stap dichter bij de werkelijke stand van zaken, en liet daardoor alle ruimte voor paniekzaaierij en heet-van-de-naaldreacties waarover slecht was nagedacht.”

Docente Laura Polder legt in Het Parool uit dat jongeren echt wel weten wat de Holocaust is, maar dat ze zich wellicht meer betrokken voelen bij recentere oorlogen. "Ze hebben klasgenoten die zijn gevlucht uit Syrië of Oekraïne. Voor hen is de Tweede Wereldoorlog geen vanzelfsprekend ijkpunt meer. Ze hebben ook geen oma’s en opa’s meer die de oorlog hebben meegemaakt. Daardoor wordt dat steeds meer een ver-van-mijn-bedshow.”