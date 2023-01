Beelden tonen: agenten sloegen en schopten bij fatale arrestatie

Op beelden die vrijdagnacht door de politie van Memphis zijn vrijgegeven is te zien hoe de zwarte Amerikaan Tyre Nichols drie weken geleden door agenten werd geslagen, geschopt en met een wapenstok bewerkt. Dat gebeurde tijdens zijn arrestatie na een verkeerscontrole die hem enkele dagen later fataal werd. Ruim een uur aan beeldmateriaal laat zien hoe de 29-jarige Nichols door agenten in Memphis uit zijn auto wordt gehaald. De agenten dreigen ("plaats je handen op je rug, of ik breek..") en vloeken veelvuldig, terwijl Nichols zegt "dat hij niets gedaan heeft" en "gewoon naar huis wil gaan". Nadat Nichols uit de wagen is gehaald en tegen de grond is gehouden, rent hij weg. Agenten gaan achter hem aan en proberen hem met pepperspray en een verdovingspistool te stoppen. Even later is op een van de vier vrijgegeven video's te zien hoe Nichols op de grond ligt met agenten om hem heen, die hem in bedwang houden. De beelden zijn chaotisch en schokkend. Zo wordt Nichols door een agent meerdere keren met een wapenstok geslagen. Ook wordt hij geschopt, waarbij ook zijn hoofd wordt geraakt. Hij toont hierbij geen tekenen van verzet. Nichols roept "mama, mama, mama", volgens advocaten omdat zijn moeder in de buurt woonde. Verschillende Amerikaanse steden maken zich op voor protesten naar aanleiding van de beelden. Donderdag kregen vijf zwarte agenten, die al ontslagen waren wegens excessief geweld, te horen dat zij worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling. The Washington Post meldt dat ze inmiddels op borgtocht zijn vrijgelaten.