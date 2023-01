Wolf alweer onschuldig: DNA-onderzoek bewijst dat schapen Hallum zijn gedood door hond

Een of meer honden hebben aan het eind van het jaar huisgehouden onder schaapskuddes in het noordoosten van Friesland. In Hallum beet een hond in december vorig jaar zestien schapen dood. Even daarvoor waren in hetzelfde dorp al twee schapen doodgebeten en raakten zes dieren gewond door een aanval van een hond. In het naburige Hijum doodde een hond zeven schapen en verwondde er vijf. Dat blijkt uit de maandelijkse rapportage van DNA-onderzoek dat BIJ12 laat doen na een mogelijke aanval van een wolf. BIJ12 handelt voor de provincies wolvenzaken af. Uit de cijfers komt naar voren dat de hond of honden ook in andere dorpen in het noordoosten van Friesland toesloegen. De goudjakhals die al maanden in Friesland verblijft zit overigens ook nog steeds in die buurt, want hij doodde op oudejaarsdag een schaap in Paessens. In het noorden van Arnhem zit sinds december ook een wolf. Dat dier heeft in de decembermaand twee pony's en twee schapen gedood in Schaarsbergen (gemeente Arnhem) aan de rand van de Veluwe. Het is niet bekend of de wolf nog aan de Veluwerand zit of inmiddels verder is getrokken. Op de Veluwe zijn vier wolvenparen gevestigd, die allemaal ook een of meer nesten met jongen hebben gehad. Maar die roedels zitten allemaal noordelijker dan de wolf die in Schaarsbergen is geweest.