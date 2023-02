Autoriteiten in Australië zeggen dat ze de kleine radioactieve capsule hebben gevonden die sinds vorige week werd vermist.

Hulpdiensten hadden "letterlijk de speld in de hooiberg gevonden", aldus de autoriteiten in West-Australië. De capsule is zo groot als een erwt.

Er werd een enorme zoektocht gestart toen het object verloren ging tijdens het transport over een route van 1400 km door de staat.

Mijngigant Rio Tinto verontschuldigde zich voor het verlies van het apparaat.