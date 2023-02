Belgische ouders weigeren ticket voor baby te kopen en laten hem dan maar achter op het vliegveld

Een bizarre gebeurtenis vond plaats op het Israëlische Ben Goerion-vliegveld in Tel Aviv. Twee Belgische ouders lieten hun baby achter bij de incheckbalie en renden naar de gate om hun vlucht te halen. Ze weigerden bij te betalen voor het vervoer van hun kleine zoontje.

Het jonge gezinnetje kwam op het laatste moment aan op het vliegveld. Bij het inchecken van hun bagage bleek dat ze 25 euro bij moesten betalen voor een kinderzitje, of een aparte stoel voor het kind moesten afrekenen voor de normale prijs. Dit schoot de ouders duidelijk in het verkeerde keelgat, want ze lieten de kleine spruit pardoes achter bij het Ryanair-personeel en spoedden zich naar de veiligheidscontrole.

De politie werd direct ingeschakeld: “Alle medewerkers waren geschokt, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. We konden niet geloven wat we zagen”, zei een baliemanager van de Ierse prijsvechter.

“De passagiers die van Tel Aviv naar Brussel wilden vliegen, verschenen bij de balie zonder een ticket voor hun kind. Vervolgens lieten ze het kind achter bij de balie en gingen zelf verder door de security. Ons personeel heeft toen de beveiliging van het vliegveld opgeroepen. De ouders is toen een halt toegeroepen. Nu is het een zaak van de lokale politie”, legt Ryanair uit aan Britse media.

Uiteindelijk is geen van de drie Belgen op het vliegtuig naar huis gegaan. Het koppel werd aangehouden door de lokale politie en meegenomen voor verhoor.