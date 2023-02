Uitgevers: ook schrijvers die Pim Lammers verdedigen nu bedreigd

Schrijvers die op sociale media hun steun hebben betuigd aan Pim Lammers worden nu zelf ook bedreigd. Dat zei Geneviève Waldmann, de voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers (GAU), in het radioprogramma van NPO Radio 1 Met Het Oog Op Morgen. Het programma kon geen enkele schrijver vinden die in de uitzending durfde te reageren op de kwestie. "Ik kan mij dat voorstellen", stelde Waldmann. "Ik weet dat één van de auteurs die gisteren meteen in de pen is geklommen om Pim te ondersteunen nu zelf ook bedreigd is. Dus je wacht het wel even af en houdt wel even op met berichten posten op sociale media." Lammers trok zich zaterdag terug als schrijver van het gedicht van de Kinderboekenweek nadat hij talloze doodsbedreigingen had ontvangen. De bekroonde auteur was gevraagd omdat hij een expert is op het gebied van jeugdliteratuur over identiteit en diversiteit. Lammers werd op sociale media aangevallen over een verhaal voor volwassenen dat hij in 2015 schreef over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. De christelijke actiegroep Gezin in Gevaar startte een petitie omdat Lammers een "pedofilie-schrijver" zou zijn en Wybren van Haga stelde Kamervragen omdat het verhaal "kindermisbruik verheerlijkt". Onaanvaardbaar Premier Mark Rutte veroordeelde zondag op Twitter de doodsbedreigingen aan het adres van Lammers. "Het vrije woord is een groot goed in onze rechtsstaat. Alleen de rechter stelt grenzen. Doodsbedreigingen zijn onaanvaardbaar", aldus Rutte. Ook staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) liet weten dat "doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers, kunstenaars en makers onacceptabel zijn. Ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt." Boekenkoepel CPNB stelde in een reactie dat de "literaire vrijheid onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk staat". De organisatie riep de politiek op het gesprek aan te gaan over de veiligheid van auteurs. Volgens voorzitter Waldmann van de GAU zijn de doodsbedreigingen die schrijvers ontvangen vanwege verhalen die ze hebben geschreven "gevaarlijk, eng en onveilig voor schrijvers. Op sociale media weet je niet wie je tegenstander is, je kan je niet verdedigen." Lammers zelf zei zaterdag dat een gedicht schrijven hem geen doodsbedreigingen waard is. Hij noemde de aantijgingen tegen hem "pertinent onwaar" en deed aangifte. Lammers was in 2018 de jongste winnaar van een Zilveren Griffel ooit, voor zijn prentenboek Het lammetje dat een varken is.