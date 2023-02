Ernstig gehandicapte cliënten van de zorgboerderij structureel mishandeld

Ernstig gehandicapte cliënten van de zorgboerderij in het Groningse Wedde werden structureel mishandeld. Ze werden overgoten met water, afgelikt door een hond of bekogeld met fruit. Dat zijn enkele conclusies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde. Die zorgboerderij werd vlak voor de Kerst gesloten vanwege de misstanden die onderzoeksjournalist Alberto Stegeman aankaartte. De inspectie deed onderzoek na videobeelden van Stegeman, schrijft Dagblad van het Noorden.

Zo werd het hoofd van een cliënt met pindakaas ingesmeerd, waarna een hond hem aflikte en werd een cliënt in een sloot gezet. Ook werd iemand met zijn hoofd in de wc geduwd en gooiden zorgverleners zand in het bed van een cliënt omdat die de tuin niet goed zou hebben gewied.

Bij een andere cliënt werd een hele sinaasappel in z'n mond geduwd. Vervolgens werd hij aan z'n haren naar achter getrokken. Weer een andere cliënt werd buiten achter het raam gezet vanwege het maken van harde geluiden.

Er woonden toen 10 cliënten met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking.