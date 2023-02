Advies om geen hout te stoken geldt nu voor acht provincies

Omdat het in een groot deel van het land amper waait, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een advies om even geen hout te stoken verder uitgebreid. Het zogeheten stookalert geldt nu voor acht van de twaalf provincies: Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland.

Een dag eerder gaf het RIVM al een stookalert af voor vier provincies. "Pas in de loop van woensdagochtend wordt meer wind verwacht, waarmee de luchtkwaliteit verbetert", laat het instituut weten. "Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving", legt het RIVM uit.

Houtkachels werden afgelopen najaar weer populairder door de hoge gasprijzen die volgden op de Russische aanval op Oekraïne. Dat heeft een keerzijde, want houtrook bevat onder meer benzeen, PAK's, fijnstof en koolmonoxide. Als het waait blijven die schadelijke stoffen in minder lage concentraties hangen in de straat dan wanneer het windstil is.

Vooral mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen last krijgen als veel wordt gestookt in hun buurt terwijl het niet of nauwelijks waait. "Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook", aldus het RIVM.

Het stookalert geldt niet voor mensen die alleen een houtkachel hebben om hun huis mee te verwarmen. Zij hoeven van het RIVM dus niet in de kou te gaan zitten.