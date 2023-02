Giftige mannelijkheid maakt Franse wegen gevaarlijk

De nieuwste campagne van de Franse overheid om de Franse wegen veiliger te maken richt zich op mannelijke chauffeurs die denken dat echt mannen hard en meedogenloos rijden.

In Frankrijk was 78% van de verkeersdoden in 2022 man. Van de Franse chauffeurs van 18 tot 24 jaar die vorig jaar op de weg omkwamen, was 88% man. Van de mensen die ervan verdacht worden verkeersongevallen te hebben veroorzaakt, was 84% ​​man.

Florence Guillaume, verantwoordelijk voor verkeersveiligheid in Frankrijk, zegt dat de campagne absoluut niet ging over het stigmatiseren of beschuldigen van mannen in het algemeen. "Het gaat erom mannen ertoe aan te zetten hun gedrag te onderzoeken", zegt ze.

Guillaume zei dat het aantal mannen dat omkomt op de weg een serieus probleem is en "niet betekent dat alle mannen slechte chauffeurs zijn - dat is niet waar". In plaats daarvan zegt ze dat de samenleving dieper moet kijken naar gedrag zoals het nemen van risico's of de druk op sommige mannen om te laten zien dat ze sneller kunnen rijden.

De boodschap van de videocampagne gaat over het aansporen van mannen om sociale druk te weerstaan. "Je hoeft niet te doen wat mensen van een man verwachten", zegt de stem van een kersverse vader tegen zijn zoon in de clip.

Vorig jaar gaf 65 procent van alle Franse bestuurders toe te vloeken op anderen, vergeleken met 52 procent in de rest van Europa. Vierendertig procent gaf toe de aan "bumperkleven" te doen om hun woede te tonen over het feit dat ze gedwongen werden af te remmen en 20 procent zei dat ze soms uit hun auto stappen om andere bestuurders uit te schelden. Die cijfers zijn bijna het dubbele van het percentage van 2019 .