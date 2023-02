In Syrië is aan alles tekort na aardbeving: ‘We zoeken alleen nog als we geschreeuw horen’

In Syrië wordt nog steeds met man en macht gezocht naar overlevenden van de aardbeving, maar na elf jaar oorlog is er een tekort aan alles: van brandstof voor de reddingsacties tot medische hulp.

"We weten dat het dodental de komende uren en dagen waarschijnlijk exponentieel zal stijgen en we kunnen er niets aan doen", zegt Mounir Al-Mustafa, plaatsvervangend voorzitter van de Syrische Witte Helmen.

In de Syrische provincies Aleppo en Idlib liggen nog duizenden mensen onder het puin. Maar de kans wordt steeds kleiner dat er nog overlevenden zijn.

In de stad Jindris is Nedal op zoek naar zijn zus en haar vier kinderen Ahmad (17), Ajouad (11), Wajed (9) en Tulien (4). Ze woonden op de begane grond van een ingestort gebouw van vier verdiepingen. Met hamers en scheppen is Nedal aan het graven. "Het is hopeloos. Ik heb de hoop verloren om ze er levend uit te halen. Nu zoeken wij hun lichamen."

Bewoners zoeken mee met de hulpverleners. "We zoeken niet onder elk gebouw naar overlevenden, maar alleen als we geschreeuw horen. Er zijn lang niet genoeg mensen om elk ingestort gebouw na te gaan", vertelt de 35-jarige Mustafa aan RTL Nieuws.

Het gebied dat getroffen is door de aardbeving is enorm en het was al zwaar gebombardeerd in de oorlog. Er verblijven ruim 2 miljoen vluchtelingen in kampen. Infrastructuur is er nauwelijks en aan ziekenhuizen was al een tekort.