Mag je met een benzineauto parkeren bij een kapotte laadpaal?

Er zijn meer dan honderd laadpalen van Allego voor lange tijd buiten gebruik. Er zit een sticker op die aangeeft dat opladen niet lukt 'wegens onderhoud of storing'. Mag je dan ook met een benzineauto parkeren op deze plek?

Dat hangt van een aantal dingen af, zegt autoredacteur Niek Schenk van het AD. “Parkeerplekken met laadpalen hebben vaak een onderbord waarop staat: alleen laden van elektrische voertuigen. In dat geval is de parkeerplaats uitsluitend gereserveerd voor elektrische auto’s.”

Het parkeerverbod voor normale auto’s geldt zolang dit bord er staat. Dat een laadpaal kapot is, brengt hier geen verandering in. "Het kan zijn dat de laadpaal een sticker heeft, waarop staat dat die defect is. Maar ook in dat geval is juridisch gezien het bord nog steeds leidend”, bevestigt een woordvoerder van het Parket Centrale Verwerking van het Openbaar Ministerie.

Zo kan het bijvoorbeeld in de gemeente Alphen aan Den Rijn een dure parkeersessie worden. “Als een benzine- of dieselauto bij een defecte laadpaal staat, zal de bestuurder alsnog beboet worden voor 100 euro”, aldus de gemeente.

Handhavers delen in de regel ook boetes uit aan mensen die hun elektrische auto bij een functionerende laadpaal hebben geparkeerd, maar niet opladen of waarvan de accu al vol is. Alleen als er geen officieel bord staat, mag iedere auto er parkeren. “Er kan genoeg mis zijn met een laadpaal, terwijl die nog wel zijn functie kan vervullen. In hoeverre het verkeerd parkeren wordt gehandhaafd, verschilt per gemeente”, besluit Schenk.