Nederlandse automobilisten krijgen een pluim, maar zijn niet de állerbesten: dit is de top 10

Onze rijvaardigheid en kwaliteit van het wegennet komen goed voor de dag in een groot Brits onderzoek. De Nederlandse autorijder staat mondiaal op de tweede plaats; vlak achter de doorgaans zo gedisciplineerde Japanners, die net als wij profiteren van een uitstekend wegennetwerk.

Naast het aantal ongelukken, doden en gewonden in het verkeer, tellen ook andere factoren, zoals de grenswaarden voor alcohol in het bloed, gemiddelde reistijden en CO2-uitstoot mee in het onderzoek. Het aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners in Nederland is te vergelijken met landen als Japan, Duitsland en Denemarken (twee doden per 100.000 per jaar). Noorwegen – waar in bijna het hele land een maximumsnelheid geldt van 80 km/uur – staat op plek drie in het onderzoek.

De top tien staat vol met Europese landen:

1. Japan

2. Nederland

3. Noorwegen

4. Estland

5. Zweden

6. Oostenrijk

7. Zwitserland

8. Spanje

9. Singapore

10. Portugal

Het beroerdst is het gesteld in Thailand, waar 32 verkeersdoden per 100.000 mensen geteld worden per jaar. De twijfelachtige eer om in de top tien van slechtst presterende weggebruikers te staan, is ook weggelegd voor Peru, dat zo ongeveer de slechtste wegkwaliteit van de wereld laat noteren. Verder zien we landen als India, Maleisië, Turkije, Libanon en opvallend genoeg ook Canada en de Verenigde Staten onderaan bungelen in de statistieken van Compare the Market.