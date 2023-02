Het dodental door de catastrofale aardbevingen in Turkije en Syrië is inmiddels gestegen tot ruim 33.000. Volgens de jongste Turkse cijfers gaat het om zeker 29.605 doden in Turkije. In het Syrische grensgebied met Turkije kwamen minstens 3775 personen om het leven, volgens de laatste telling.