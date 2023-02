Erdogan zoekt zondebok voor eigen fouten: Turkse aannemers worden opgepakt vanwege bouwmisdrijven

De Turkse justitie richt speciale onderzoeksbureaus in om bouwmisdrijven te onderzoeken en betrokkenen te vervolgen. Verschillende aannemers wordt het te heet onder de voeten. Ze slaan massaal op de vlucht. Er zijn al 130 arrestaties verricht in het land, melden de Turkse media.

Duizenden gebouwen zijn ingestort door de aardbevingen van afgelopen week. Veel van deze gebouwen zijn nog geen tien jaar oud. De gebruikte bouwmaterialen zijn vaak van slechte kwaliteit en er worden tijdens de bouw geregeld betonpilaren weggehaald om ruimte vrij te maken voor extra woonoppervlak. De aannemers worden nu verantwoordelijk gesteld voor de ineenstorting van de gebouwen. Eén aannemer is zelfs gearresteerd op het vliegveld van Istanbul, op weg naar het buitenland.

Ondertussen duiken er beelden op van de Turkse president Recep Erdogan die in 2018 op verkiezingscampagne in de steden Hatay, Kahramanmaraş en Malatya pronkt met het 'oplossen van de woonproblemen' van honderdduizenden mensen.

Erdogan heeft er eigenhandig met 'bouwpardons' voor gezorgd dat duizenden illegaal gebouwde woonblokken tegen een eenmalige betaling op papier legaal werden. Er zijn in deze steden vele gebouwen ingestort en ongelooflijk veel mensen omgekomen tijdens de aardbevingsramp.

“Met het laatste bouwpardon (31 december 2017) hebben we het probleem van 205.000 burgers in Hatay opgelost”, aldus Erdogan op 18 juni 2018:

'Met het laatste bouwpardon (31 december 2017) hebben we het probleem van 205.000 burgers in Hatay opgelost.'

“144.556 burgers uit Maraş hebben geprofiteerd van ons laatste bouwpardon. Hun problemen zijn voorbij”, vertelt Erdogan tijdens dezelfde campagne in Kahramanmaraş:

'144.556 burgers uit Maraş hebben geprofiteerd van ons laatste bouwpardon. Hun problemen zijn voorbij'

“Met het bouwpardon hebben we voor 88.507 mensen in Malatya de problemen opgelost”, zegt Erdogan in Maltaya in 2018:

'Met het bouwpardon hebben we voor 88.507 mensen in Malatya de problemen opgelost'

De ravage door instortende gebouwen in de drie steden waar Erdogan gezorgd heeft voor de massale 'bouwpardons' is immens: