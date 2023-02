Ketchup: goed voor aangebrande pannen en vuile bumpers

Niet iedereen vindt ketchup smakelijk. Maar het is toch nuttig om een fles in huis te hebben, schrijft Het Nieuwblad. Er zit veel azijn in en andere ingrediënten die het geschikt maken als poetsmiddel.

1. Keukenblad laten blinken

Poets met een dot ketchup en wat keukenpapier.

2. Roest verwijderen

Roestig tuingereedschap, roestvlekken op gietijzeren kookpotten of op het rooster van de BBQ smeer je in met ketchup. Laat een nachtje laten inwerken en wrijf daarna droog.

3. Messing/koper/zilver oppoetsen

Juwelen, koperen pannen, messing deurklinken … blink je op door ze in te smeren met ketchup, een half uur tot een uur te laten liggen en daarna schoon te vegen.

4. Aangebrande potten

Het vuur te hoog gezet en niet genoeg geroerd in de pan? Om die verbrande, vastgekoekte etensresten los te krijgen, spoel je het oppervlak van de pan met een beetje water en ketchup. Laat het mengsel een nachtje rusten en spoel het vervolgens uit.

5. Auto onder de insectenlijkjes?

Bedek de vuile koplampen, bumper en radiatorrooster met een laagje ketchup, laat een kwartiertje intrekken, spoel grondig af en droog met een zachte doek.