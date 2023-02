Limburgse jongen (13) vindt leraar stom, steekt school in brand

De politie heeft zondagmiddag een 13-jarige jongen uit Roermond aangehouden die een middelbare school in zijn woonplaats in brand stak uit onvrede met een docent van het Broekhin College in Roermond. Dat schrijft De Limburger.

Op een filmpje, dat de dader online heeft gezet, is te zien hoe vlammen in het kantoor oplaaien en onder een deur door naar buiten lekken. Er staat een tekst op het filmpje met de naam van de leraar en er volgen scheldwoorden. Overigens heeft de dader zichzelf deels ook gefilmd.

De lessen kunnen vandaag grotendeels doorgaan.