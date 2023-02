Groningen verandert in één grote vuilnisbelt: “De lucht is niet te harden, er ligt van alles te rotten”

De staking van vuilnisophalers en straatschoonmakers in de gemeente Groningen gaat vandaag zijn vierde dag in. BOA's delen geen boetes uit. De actie toont aan hoe belangrijk deze mensen zijn. Het is binnen enkele dagen al een enorme puinzooi in Groningen.

Eerder waren in onder andere Utrecht, Almere en Den Haag al stakingen bij vuilophalers en reinigingsdiensten uitgebroken. Komende woensdag volgt een landelijke actiedag. De landelijke cao-onderhandelingen tussen werkgevers en de vakbonden zitten muurvast.

Groninger nieuwsblog Sikkom schrijft op Twitter: “De lucht is niet te harden. Er ligt dan ook van alles te rotten: tegen de honderd vuilniszakken en een plakkaat kots. Na twee dagen staking van de vuilnismannen wordt hard duidelijk wie de echte helden van Groningen zijn. Hier de ranzige beelden:

De lucht is niet te harden. Er ligt dan ook van alles te rotten: tegen de 100 vuilniszakken en een plakkaat kots. Na twee dagen #staking van de #vuilnismannen wordt hard duidelijk wie de echte helden van #Groningen zijn. Meer ranzige beelden: https://t.co/ktg8gEf2LV pic.twitter.com/2I5cEoCp5p — Sikkom (@Sikkom050) February 12, 2023

Honderden stinkende vuilniszakken blijven op straat liggen: