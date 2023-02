Bijna honderd arrestaties om plunderingen in rampgebied Turkije

In Turkije zijn in de afgelopen week 97 mensen gearresteerd vanwege plunderingen in het rampgebied in het zuiden van het land dat vorige week werd getroffen door zware aardbevingen. De autoriteiten doen in totaal onderzoek naar 232 mensen vanwege betrokkenheid bij plunderingen, oplichting en diefstal in de zwaar getroffen regio, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei vorige week bij een bezoek aan het rampgebied dat "de staat mensen die betrokken zijn bij plunderingen of ontvoeringen stevig zal aanpakken". Toen waren al tientallen arrestaties verricht. Afgelopen weekend werd een decreet uitgevaardigd waarmee de bevoegdheden van aanklagers worden uitgebreid. Mensen die in Turkije zijn opgepakt voor plunderingen kunnen hierdoor een week in voorarrest blijven. Voorheen mochten plunderaars maximaal vier dagen worden vastgezet. Een afgevaardigde van Human Rights Watch (HRW) in Turkije zegt zich zorgen te maken om de behandeling van verdachten die in het rampgebied worden opgepakt. Het Duitse persbureau DPA meldt op basis van ooggetuigen dat de situatie er gespannen is.