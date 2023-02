Nieuw-Zeelandse minister over cycloon: dit is klimaatverandering

- De Nieuw-Zeelandse minister van Klimaatverandering, James Shaw, zegt dat de cycloon die de afgelopen dagen grote schade aanrichtte in Nieuw-Zeeland, gerelateerd is aan klimaatverandering. In een toespraak voor het Nieuw-Zeelandse parlement vroeg hij om "onmiddellijke actie". "We kunnen onze kop niet in zand steken als het strand onder water staat", aldus Shaw. Dinsdag werd voor de derde keer in de geschiedenis in Nieuw-Zeeland de noodsituatie afgekondigd. Dat gebeurde nadat duidelijk begon te worden wat voor schade cycloon Gabrielle op het Noordereiland had achtergelaten. Tientallen weggespoelde wegen hebben grote delen van het land afgesneden, meer dan 225.000 huishoudens zitten zonder stroom en kustgemeenten staan onder water. "Er zullen mensen zijn die het te vroeg vinden om hierover te praten", zei Shaw, lid van de Green Party. "Maar we staan er middenin. We moeten ophouden excuses te verzinnen om geen actie te hoeven ondernemen." De minister is "boos en verdrietig om de decennia die we kibbelend en ruziënd hebben doorgebracht over de vraag of klimaatverandering echt is of niet". "Duidelijk is dat als we nu niets doen, het alleen maar erger wordt", aldus Shaw. De Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins sprak al van "extreem weer dat volgt op extreem weer", verwijzend naar de hevige overstromingen die de grootste stad van het land, Auckland, twee weken eerder troffen.