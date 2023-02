Wagner-baas erkent oprichting trollenfabriek

De baas van het Russische huurlingenbedrijf Wagner Groep, Jevgeni Prigozjin, heeft voor het eerst erkend een zogeheten trollenfabriek te hebben opgericht. Het gaat om het Internet Research Agency in Sint-Petersburg, dat zich volgens westerse regeringen bemoeit met verkiezingen in het buitenland. Het Internet Research Agency zat volgens Washington onder meer achter internettrollen die zich uitlieten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Volgens de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek deed naar Russische bemoeienis bij de verkiezingen, was de trollenfabriek in de VS een "informatie-oorlog" gestart om onenigheid te zaaien in het voordeel van presidentskandidaat Donald Trump. Prigozjin zei al eerder zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen, maar gaat nu een stap verder door zijn betrokkenheid bij het Internet Research Agency na jarenlange beschuldigingen te erkennen. "Ik was niet alleen de financier van het Internet Research Agency. Ik heb het uitgevonden. Ik heb het gecreëerd. Ik heb het lange tijd beheerd", aldus Prigozjin in een verklaring op sociale media. De trollenfabriek is volgens de zakenman gemaakt "om de Russische informatieruimte te beschermen tegen de lompe en agressieve anti-Russische propaganda van het Westen." Prigozjin geldt als een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin en opereerde jarenlang in de schaduw van het Kremlin. Vanwege de contracten van zijn cateringbedrijf met de overheid kwam hij bekend te staan als de 'chef-kok van Poetin'. Sinds de oorlog in Oekraïne treedt hij steeds meer op de voorgrond. Hij gaf in september voor het eerst toe achter de Wagner Groep te zitten. Het huurlingenbedrijf wordt gezien als een verlengstuk van het Russische buitenlandbeleid.