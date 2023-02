Medewerkers reinigingsdienst Rotterdam staken

Medewerkers van de dienst stadsreiniging in Rotterdam halen vanaf woensdag geen vuilnis op. Tot en met maandag 20 februari voeren ze actie voor meer loonsverhoging. Vanaf vrijdag sluiten de Rotterdamse boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) zich bij de actie aan. Zij delen drie dagen geen boetes uit, meldt FNV Overheid. Ook in Den Haag wordt woensdag nog geen huisvuil opgehaald. Personeel van de stadsreiniging is daar bezig aan de derde en laatste stakingsdag. Eerder legden medewerkers van de reinigingsdienst in Utrecht het werk een week neer, ook in Emmen, Groningen, de Betuwe werd actie gevoerd en er waren werkonderbrekingen in Amsterdam. Er wordt actie gevoerd voor meer loon. Het cao-overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten liep eerder vast. Vakbond FNV ziet "volstrekt onvoldoende waardering" in het laatste loonbod van de werkgevers. De bond wil onder meer een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar en automatische prijscompensatie voor de stijgende prijzen voor 2024.