Tientallen arrestaties en gewonden na rellen in Paramaribo

Zeker vijftig mensen zijn gearresteerd en twintig anderen zijn gewond geraakt na de rellen in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Het gaat voor zover bekend niet om levensbedreigende verwondingen, melden de autoriteiten aan nieuwssite Starnieuws zonder verder veel details te geven. Vrijdag ontaardden gemoedelijke protesten tegen de Surinaamse regering in rellen, waarbij het parlementsgebouw werd bestormd en tankstations en winkels werden beroofd. President Chan Santokhi zei de fundamentele vrijheden van demonstratie en protest te respecteren, maar bekritiseerde de wijze waarop. Hij liet een taskforce instellen en zei dat die alle relschoppers op zal sporen. De autoriteiten stelden vrijdagavond al een avondklok in, sloten de binnenstad van Paramaribo af en riepen winkeliers op hun zaken gesloten te houden "in het belang van de openbare orde".