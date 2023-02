16 uur zaten mensen in het vliegtuig. Om weer op dezelfde plek te landen

Zestien uur in een vliegtuig zitten om weer te landen waar je opgestegen bent, het gebeurde passagiers die van het Nieuw-Zeelandse Auckland naar New York zouden vliegen. Tot bleek dat de Amerikaanse luchthaven dicht was, vanwege een stroomstoring.

Passagiers konden in het vliegtuig op hun schermpje de vluchtroute volgen en tot hun grote verbazing zagen ze hun vliegtuig ineens een scherpe bocht maken. Reden: er was een brandje op het vliegveld in New York waardoor een elektrisch paneel niet meer werkte, wat leidde tot een grote stroomstoring. Het gevolg was dat er tijdelijk geen enkel vliegtuig kon landen in de Amerikaanse stad.

Sommige vluchten konden nog landen bij een andere terminal, maar dat gold kennelijk niet voor het Nieuw-Zeelandse toestel. Ook vliegtuigen uit Seoul, Rome en Milaan keerde onverrichterzake huiswaarts. De passagiers uit Seoul waren ruim 13,5 uur onderweg.