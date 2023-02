Poetin geeft eretitel aan brigade die betrokken was bij MH17-ramp

De Russische president Vladimir Poetin heeft een eretitel toegekend aan een brigade die betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. De leden van de 53e luchtafweerraketbrigade mogen zich voortaan "bewakers" noemen vanwege hun "vastberadenheid en moed", zo staat in een door Poetin getekende verklaring. Het Joint Investigation Team (JIT) dat onderzoek deed naar het neerhalen van de MH17 wees in zijn onderzoek naar de 53e brigade van het Russische leger. Deze eenheid leverde volgens het JIT de raketinstallatie waarmee het vliegtuig is neergeschoten. Eerder deze maand maakte het JIT bekend dat het onderzoek naar drie officieren van deze brigade was stilgelegd, omdat hun betrokkenheid niet door andere bronnen werd bevestigd.