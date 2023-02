Kinderhartcentrum naar de rechter als stop operaties doorgaat

Het centrum voor aangeboren hartafwijkingen (CAHAL) van Leids UMC en het Amsterdam UMC stapt naar de rechter, als zorgminister Ernst Kuipers zijn plan voor de concentratie van de kinderhartchirurgie doorzet. Het centrum tekent eerst nog formeel bezwaar aan tegen het plan.

Kuipers meldde vorige week dat hij de centra voor kinderhartchirurgie wil terugbrengen van vier locaties naar twee: een in Groningen en een in Rotterdam. Dat betekent dat de centra in Utrecht en in Leiden/Amsterdam over een paar jaar moeten stoppen met het opereren van kinderen met een aangeboren hartafwijking.

De ziekenhuizen hebben twee weken gekregen om op dit voorgenomen besluit te reageren. "We tekenen formeel bezwaar aan bij de minister en als dat niks oplevert stappen we naar de rechter", zegt Douwe Biesma, voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC.

Negatieve gevolgen

Het CAHAL vindt de motivering van Kuipers' plan "onzorgvuldig, onvolledig en onjuist". Als het centrum inderdaad moet stoppen, verdwijnt "alle in 26 jaar zorgvuldig opgebouwde expertise. Dit besluit raakt niet alleen ons maar de hele landelijke kinderhartzorg; deze manier van concentreren dreigt eerder schade dan kwaliteitswinst op te leveren."

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwde eerder voor de negatieve gevolgen van het terugbrengen van het aantal centra van vier naar twee. Zo zou het LUMC zelfs zijn status als academisch ziekenhuis kunnen verliezen, aldus de NZa.

Interventies verplaatst

Als het plan doorgaat, moet landelijk meer dan de helft van de interventies voor kinderen worden verplaatst, stelt ook het CAHAL. Ook medisch specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen zouden ergens anders moeten gaan werken, aldus het centrum. Dit alles brengt de "continuïteit van kinderhartzorg in gevaar door meer schakelmomenten en meer transporten". Ook de beschikbaarheid van ic-bedden voor kinderen en het voortbestaan van de hele kinder-ic in Leiden komt onder druk te staan, zo zegt bestuurder Biesma.

Over de concentratie van de zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking wordt al lange tijd gesproken. De minister wil de zorg concentreren, zodat de centra die overblijven meer patiënten behandelen. Die routine zou beter zijn voor de kwaliteit van de zorg. Biesma zegt ook achter concentratie te staan. Maar er zijn volgens hem ook minder ingrijpende opties, zoals het overstappen van vier naar drie centra.