Biden: Poetin dacht stoer te zijn, maar botste met ijzeren wil VS

De Russische president Vladimir Poetin dacht "stoer" te zijn. Maar hij botste met de "ijzeren wil van Amerika", aldus de Amerikaanse president Joe Biden in een toespraak in Polen, enkele dagen voordat het een jaar geleden is dat Rusland Oekraïne binnenviel.

"Onze steun aan Oekraïne zal niet wankelen", verzekerde Biden een menigte in Warschau. "Oekraïne zal nooit een overwinning zijn voor Rusland, nooit." Poetin dacht dat alleenheersers zoals hijzelf stoer zijn en democratische leiders "soft", aldus de president. Toen kwam hij de ijzeren wil tegen van Amerika en "naties overal die weigerden een wereld te accepteren die door angst wordt geregeerd."

Biden richtte zich ook direct tot de Russische bevolking. Hij sprak de beweringen tegen die Poetin eerder op de dag had gemaakt. "De Verenigde Staten en de landen van Europa willen Rusland niet controleren of verwoesten", zei hij. "Het Westen is niet van plan Rusland aan te vallen, zoals Poetin vandaag zei. Miljoenen Russische burgers die gewoon in vrede met hun buren willen leven, zijn niet de vijand."

Deze oorlog was nooit een noodzaak, aldus Biden verder. "Het is een tragedie. President Poetin koos deze oorlog. Hij kan de oorlog met één woord stoppen."