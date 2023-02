VNG: akkoord over cao vuilnisophalers en ander gemeentepersoneel

Nederlandse gemeenten en vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeentemedewerkers, meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Aan die overeenkomst gingen weken van stakingen bij gemeenten vooraf, waarbij in steden als Utrecht, Den Haag en Amsterdam geen vuil werd opgehaald. Die stakingen worden nu opgeschort. De VNG en vakbonden FNV, CNV en PDO hebben nu afgesproken dat de lonen in de laagste schalen met 13 procent omhoog gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vuilnisophalers en medewerkers van de stadsreiniging. Bij de iets hogere schalen, waar bijvoorbeeld een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) onder valt, is een stijging van zo'n 12 procent afgesproken. In de hoogste schalen stijgen de lonen bijna 7 procent, legt een woordvoerder van de VNG uit. VNG-onderhandelaar Ton Heerts kondigde vorige week tijdens een vakbondsmanifestatie in Utrecht aan met een nieuw cao-bod te komen. Hij zei te begrijpen dat de geboden 5 procent meer loon te karig was, maar noemde de eisen van de vakbonden te hoog.