De beste fietssteden ter wereld: slechts eentje uit Nederland in de top 10

Van de tien beste fietssteden ter wereld ligt er volgens CNN maar eentje in Nederland en dat is niet eens Amsterdam. Op de lijst van de Amerikaanse nieuwssite staat Utrecht genoemd als fietsvriendelijke stad.

Andere steden die op de lijst staan, zijn Antwerpen, Bern, Kopenhagen, Leipzig, Melbourne, Montréal, San Francisco, Straatsburg en Tel Aviv. Maar de lijst van CNN is meer ter inspiratie dan dat het per se de allerbeste fietssteden zijn.

Op de Global Bicycle Cities-index staat Utrecht bijvoorbeeld op de eerste plaats. En in combinatie met het 'Nederlandse talent voor vernuftig design dat in de stad tot uiting komt' verdient Utrecht een plekje op de lijst. Amsterdam niet, omdat er te veel toeristen in de stad zouden zijn, oordeelt CNN.

"Utrecht heeft een nummer 1-positie behaald op de Global Bicycle Cities Index en heeft tal van eigen parken, grachten, musea en historische gebouwen te bieden. En dat zonder de drukte van Amsterdam. En alles is verbonden door fietspaden”, klinkt het.