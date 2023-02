De vergrijzing in beeld: deze landen hebben de oudste bevolking

De lijst met meeste 65-plussers wordt op dit moment nog gedomineerd door het oude Europa. Maar dat gaat veranderen, althans een beetje. In 2050 zullen veel Aziatische landen het oudst zijn.

Dat de bevolking wereldwijd hard vergrijst blijkt uit cijfers van de VN. In de komende drie decennia verdubbelt het aantal mensen van 65 jaar en ouder tot 1,6 miljard in 2050. Tegen die tijd is tegen de 40 procent van de inwoners van Hongkong, Zuid-Korea en Japan boven de 65. Wat levensverwachting betreft maken Aziatische landen een snelle inhaalslag. Ze naderen steeds meer de cijfers van het Westen.

Dat gezegd hebbende: ook Europa wordt in rap tempo ouder. Is nu minder dan een kwart van de Italianen ouder dan 65, tegen 2050 bedraagt dat percentage ruim 37 procent. Ook in Spanje, Griekenland en Portugal is tegen die tijd ruim een derde 65-plusser. Maar ook Noord-Europese landen worden oud. Zo is in Duitsland nu al ruim 22 procent van de mensen boven de 65, in Nederland is dat net iets minder dan 20 procent.