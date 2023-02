Bijna 8000 veroordeelde criminelen zijn kwijt en blijven buiten de cel

Bijna 8000 criminelen ontlopen nu in Nederland hun gevangenisstraf, terwijl ze wel veroordeeld zijn. 90 procent is onvindbaar, omdat ze in het buitenland zitten. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid aan De Gelderlander heeft verstrekt. Onder de 7853 voortvluchtige veroordeelden zitten 606 daders van een ernstig geweldsmisdrijf.

In 2017 scherpten politie en justitie het opsporen van daders aan. Er waren toen 11.000 criminelen op de vlucht, naar wie niet echt meer werd omgekeken. Sindsdien belanden per jaar honderden voortvluchtige veroordeelden alsnog achter de tralies.

De meesten zijn naar landen gevlucht waar ze meestal oorspronkelijk vandaan kwamen. Het gaat dan om voormalige Oostbloklanden als Roemenië, Polen en Albanië, maar ook Suriname en Marokko. Landen waarmee Nederland niet of zeer beperkt mee samenwerkt.