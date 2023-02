Burenruzie bij Mr. Frank Visser om webcamseks en herrie

Hebben de buren Sabrina (75) en het gezin van Mohammed uit Kerkrade ruzie omdat het gezin lawaaiig is? Of omdat Sabrina gezellig met zijn alle webcamseks wil?

Mr. Frank Visser moest het uitzoeken. Die herrie zou kunnen, kinderen maken geluid. Maar ze lopen op sokken en er ligt tapijt, dus Mohammed, afkomstig uit Syrië, denkt dat het smoesjes zijn. Want eerst kwamen Sabrina en de buren veel bij elkaar over de vloer. Dat stopte toen de vrouw van Mohammed niet in ging op het aanbod van Sabrina om samen aan webcamseks te doen. Ze wilde niet en dat nam Sabrina haar kwalijk.

Opmerkelijk: Sabrina erkent al 33 jaar aan webcamseks te doen en zich nergens voor te schamen. Maar de weigering van de vrouw van Mohammed heeft niet voor de verwijdering gezorgd.

Mr Visser kwam er ook niet uit. Hij spreekt uit dat de buren elkaar met rust moeten laten en geen contact meer moeten zoeken. En een deskundige adviseert de kinderen van Mohammed weer schoenen aan te trekken. Dat zou juist minder lawaai maken,