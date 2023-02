Amerikaans toestel met CNN-ploeg aan boord treft Chinese jet

Een vliegtuig van de Amerikaanse marine met aan boord een team van CNN is vrijdag in nauw contact geweest met een Chinees gevechtsvliegtuig. Dat gebeurde boven de Zuid-Chinese Zee, waar CNN meevloog met het Amerikaanse verkenningsvliegtuig. De Chinese straaljager volgde het Amerikaanse vliegtuig zo'n vijftien minuten en draaide toen om. Volgens de CNN-journalisten, die naar eigen zeggen aan boord een uniek inkijkje kregen, laat de situatie met het Chinese toestel zien "hoe gespannen de relatie tussen de VS en China is" in het gebied. Zo zou de piloot van de Chinese jet niet gereageerd hebben toen de Amerikaanse piloot aangaf een bocht te willen maken. Het Chinese toestel, dat voorzien was van raketten, vloog op zo'n 150 meter van de Amerikanen en was volgens de CNN-journalisten zo dichtbij dat ze "de piloot zijn hoofd zagen bewegen". De Amerikaanse gezagvoerder sprak zelf van "een hele gewone vrijdag". Er zijn al jaren spanningen rond de Zuid-Chinese Zee. Van eilanden in het gebied is bekend dat tot wel vijf landen er aanspraak op maken.