Familie slachtoffer Zwijndrecht ‘hevig ontroerd’ na aanhouding

De familie van de in Zwijndrecht doodgeschoten vrouw zegt "hevig ontroerd" te zijn door het nieuws van de aanhouding van verdachte Minh Nghia V. "Na een heel emotionele week, waarin een van de dochters van onze vermoorde Michel een dringende oproep deed bij Opsporing Verzocht, hadden we dit weekeinde geen betere mededeling kunnen krijgen", aldus de familie in een persverklaring via de organisatie Namens de Familie. De 49-jarige verdachte van de fatale schietpartij in een winkelcentrum in Zwijndrecht afgelopen januari werd zaterdagmiddag in Schiedam aangehouden, zo liet de politie weten. Hij was sinds de schietpartij op de vlucht. Bij het incident werd de 66-jarige vrouw doodgeschoten. Haar 38-jarige dochter, de ex-vriendin van de verdachte, raakte zwaargewond. Ze is buiten levensgevaar. "Aan iedereen van het onderzoeksteam heeft onze familie direct haar dank uitgesproken voor de tomeloze inzet en het geboekte succes", aldus de familie, die ook spreekt van "grote opluchting" over de aanhouding. "We zijn iedereen erkentelijk die ons al dan niet in gedachten heeft gesteund en heeft meegeholpen bij de klopjacht." De familie vraagt verder om reacties en vragen te richten aan de familiewoordvoerder. Namens de Familie is onderdeel van Slachtofferhulp Nederland en staat families bij die in het nieuws zijn gekomen naar aanleiding van bijvoorbeeld zoiets als een schietpartij.